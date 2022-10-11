Политолог: По Кемпир-Абаду вопрос решился с пользой для Кыргызстана

Я вижу спекуляции на эту тему, они носят политический характер и становятся очень опасными в нынешней ситуации.

Известный политолог Марс Сариев отметил положительный для Кыргызстана исход переговоров по пограничному размежеванию с Узбекистаном. Эксперт уверен, что общественные слушания по этому вопросу должны развеять сомнения скептиков и пессимистов. В то же время Сариев с тревогой говорит о попытках некоторых политиков ввести общество в заблуждение и посеять недоверие к властям.

«По вопросу Кемпир-Абада мы находимся в выгодном положении. Нужно быть объективными, это Узбекистан пошел на уступки. Водохранилищем мы будем пользоваться с соседями совместно, кроме того, мы получаем другие значительные территории из тех, что долгие годы считались спорными.

Я вижу спекуляции на эту тему, они носят политический характер и становятся очень опасными в нынешней ситуации.

Я не исключаю того, что есть силы, заинтересованные в создании конфликтной ситуации между Кыргызстаном и Узбекистаном, в столкновении двух народов.

Прения, которые сегодня состоялись в парламенте, очень важны. Послушав выступления, я понял, что нет причин для опасений за те вопросы, которые ранее поднимали оппоненты власти. Мы видим сейчас, что есть политические фигуры, которые используют тему Кемпир-Абада как точку для дестабилизации. Мы и ранее видели, как подобные темы раскачиваются.

Прежде всего, общественность должна понять, что если сейчас в довесок к имеющейся внешней нестабильности мы получим очаг напряженности внутри страны, то ничего хорошего не будет. Не стоит идти на поводу у тех, кто, расшатывая обстановку в Кыргызстане, преследует свои корыстные политические цели», - подытожил Марс Сариев.

https://kabar.kg/news/politolog-po-kempir-abadu-vopros-reshilsia-s-pol-zoi-dlia-kyrgyzstana/