Из-за пандемии бишкекчанин стал мошенником

Бишкекчанка А.у.А. и А.К. познакомились в Южной Корее.

Тогда А.у. помог устроить за границей на учебу сына новой знакомой А.А.

В 2018 году они снова встретились - теперь уже в Бишкеке, около корейского посольства. Обменялись телефонами. А через некоторое время А.А. позвонила и попросила знакомца помочь ей в получении визы - все туда же, в Южную Корею. Тот отказываться не стал. Взял за услуги 3 тысячи долларов... И пропал.

На процессе в Первомайском суде А.у.А. рассказал, что честно хотел помочь землячке, но тут некстати грянула коронавирусная пандемия. Южнокорейское посольство оказалось закрыто на карантин, а когда карантин закончился, у него уже закончились и чужие деньги.

До суда А.у. пытался помириться с потерпевшей и вернул ей треть суммы - тысячу долларов. Однако женщина отказалась писать встречное заявление.

Суд признал А.у. виновным в мошенничестве и приговорил к трем годам лишения свободы. С применением двухгодичной пробации.





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