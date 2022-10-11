В Минцифры рассказали, сколько россиян приехало в КР в 2022 году

По его словам, статистика показывает рост примерно в 20 процентов.

Директор департамента регистрации населения при Минцифры Нурсултан Сардарбеков в ходе пресс-конференции "Итоги работы Министерства цифрового развития КР за период с октября 2021 года по октябрь 2022 года", проходившей сегодня в "Кабар", заявил, что наблюдается приток граждан из России в связи с событиями на Украине и в Российской Федерации.

По его словам, статистика показывает рост примерно в 20 процентов.

"За девять месяцев 2021 года в Кыргызстан прибыло 160 тысяч 380 человек [из РФ], в 2022 году эта цифра составила 192 тысячи 258 человек", - сказал чиновник.

Также он отметил, что увеличилось количество россиян, желающих получить гражданство Кыргызстана.

"За 9 месяцев 2021 года на гражданство КР подали документы 385 граждан РФ. В гражданство было принято 226 человек. В этом году документы на прием в гражданство подали свыше 1 тысячи 600 человек. Принято в гражданство – 603 человека", - уточнил Сардарбеков



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