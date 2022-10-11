Азимбек Бекназаров: Я не намерен присоединяться к оппозиции

Я не намерен присоединяться к оппозиции.
Об этом СМИ заявил экс-посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров.
По его словам, у него нет обид на власть.
-У меня нет таких мыслей. Просто, когда меня уволили, они сказали, что я не смог укрепить внешнеполитические связи между Кыргызстаном и Малайзией. Я был опечален такими необоснованными обвинениями. Однако за два года дипломатической службы предупреждений, выговоров или иных наказаний я не получал. Наоборот отправил в правительство сотни писем и предложений по работе. У меня нет обиды. Должность сегодня есть, завтра ее нет," - сказал он.
Также экс-посол прокомментировал ситуацию с сыном, которого, напомним, задержали по подозрению в распространении экстремистских материалов..
"Я не мог встретиться с сыном, его посетил адвокат. Он сказал, что сын находится в хорошем состоянии. Не было никакого давления, запугивания. В этом отношении я не волновался. На недавнем суде в руки адвоката попали другие сопутствующие бумажные документы. Пусть пока это останется тайной", - добавил Бекназаров. .
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