В Сокулуке мужчина чуть не изнасиловал 10-летнюю девочку

В Сокулукского районе 50-летний С.Э. приговорен к пятнадцати годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней Т.

По приговору суда, в тот день С.Э. был пьян, но недостаточно. Хотелось еще выпить, но, по его собственному признанию, дойти до магазина не мог: не слушались ноги.

Во дворе играли дети - два мальчика и девочка. Их-то он и попросил сбегать в магазин, купить ему водку и жвачку. Десятилетняя Т. принесла дяде все, о чем он просил.

С.Э., по его словам, хотел отблагодарить девочку, но денег больше при себе не было. Позвал ее к себе домой, чтобы расплатиться там. Девочка, рассказывает он, пошла сама, добровольно, не сопротивляясь. Дома он якобы усадил ее смотреть телевизор, а сам ушел спать в другую комнату. Проснулся от стука в дверь и криков. Тут его якобы и задержали сотрудники милиции, а он даже не понял, за что.

Девочка в присутствии матери и психолога давала другие показания. Она в самом деле по просьбе этого дяди сходила в магазин, потом он позвал ее к себе домой. Т. идти отказалась, тогда дядя затащил ее к себе силой...

Во дворе была большая страшная собака. От испуга Т. не могла кричать. Что было дальше - ребенок рассказывает с максимумом подробностей, которые мы опустим, но которые свидетельствуют: девочка не врет. Такое придумать невозможно.

Чуйский областной суд приговор Сокулукского райсуда оставил в силе.





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