В Бишкеке более 300 девочек представили свои достижения в науке и технологиях

В Национальной библиотеке прошло мероприятие "Кыргызстандын кыздарынын заманы", приуроченное к Международному дню девочек.

Об этом говорится в поступившем в редакцию пресс-релизе ЮНИСЕФ.

Согласно сообщению, основная цель мероприятия – продемонстрировать достижения и научные изобретения девочек и призвать общественность больше инвестировать в их образование и потенциал. В мероприятии приняли участие более 300 участниц проекта "Девочки в науке".

"Мы убедились в том, что при необходимой поддержке девочки Кыргызстана могут достичь всего. Мы верим, что процветающее будущее Кыргызстана в руках сегодняшних девочек-подростков. Сегодня мероприятие проходит под лозунгом "Время кыргызстанских девочек – сейчас". Давайте объединим усилия, чтобы поддержать девочек в реализации их потенциала", - отметила Сильви Хилл, действующий заместитель представителя ЮНИСЕФ в Кыргызстане.

Во время мероприятия ЮНИСЕФ презентовал итоги программы "Девочки в науке", которая была запущена в 2020 году. Ее главная цель заключалась в укреплении потенциала девочек из новостроек и сел, чтобы они могли преуспеть в области науки, техники, инженерной деятельности и математики и получить больше возможностей для карьерного роста.

В результате 30 тыс. девочек по всей стране получили знания и попробовали свои силы в области науки и технологий. Участницы проекта сделали свои первые шаги в получении желаемой профессии. Девочки увлекаются IT-инженерией, математикой, химией, технологиями, наукой и спутникостроением. Также 444 девочки окончили интенсивные курсы по подготовке к общереспубликанскому тестированию и поступили в вузы в Кыргызстане и за рубежом. Более половины поступивших девушек выбрали технические специальности.



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