Три варианта возможных тарифов на проезд в Бишкеке

Согласно второму варианту, предлагаются следующие тарифы
Готовы экономические расчеты возможного повышения тарифов на проезд в общественном транспорте в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщил директор столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максат Нусувалиев.
По его словам, рассматриваются три варианта. Один из них — оставить действующую стоимость без изменений.
Согласно второму варианту, предлагаются следующие тарифы:
в муниципальных автобусах и троллейбусах — 15 сомов;
в автобусах частных фирм-перевозчиков — 22 сома;
вечерний тариф — 32 сома.
Третий вариант предусматривает следующие тарифы:
в муниципальных автобусах — 16 сомов;
в троллейбусах — 14 сомов;
в автобусах частных фирм-перевозчиков — 26,5 сома;
вечерний тариф — 32 сома.
Максат Нусувалиев подчеркнул, что расчеты не прошли анализ регулятивного воздействия в Минэкономе, соответственно, не могут быть внесены на рассмотрение Бишкекского городского кенеша.
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«Это просто экономические расчеты. Не факт, что тарифы окажутся именно такими. Могут быть и меньше», — отметил он.
Напомним, мэрия Бишкека вернулась к вопросу о повышении тарифа на проезд. Последний раз тариф в столице повышали меньше года назад. С 1 ноября 2021-го проезд в троллейбусах и автобусах вне зависимости от формы собственности стоит 11 сомов, в маршрутных такси — 15 сомов. Для пенсионеров предусмотрена льгота — им предоставляется право на бесплатный проезд в муниципальном транспорте, в частном с 8.00 до 21.00 они оплачивают 8 сомов.
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