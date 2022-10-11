Три варианта возможных тарифов на проезд в Бишкеке

Согласно второму варианту, предлагаются следующие тарифы



Готовы экономические расчеты возможного повышения тарифов на проезд в общественном транспорте в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщил директор столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максат Нусувалиев.

По его словам, рассматриваются три варианта. Один из них — оставить действующую стоимость без изменений.

Согласно второму варианту, предлагаются следующие тарифы:

в муниципальных автобусах и троллейбусах — 15 сомов;

в автобусах частных фирм-перевозчиков — 22 сома;

вечерний тариф — 32 сома.

Третий вариант предусматривает следующие тарифы:

в муниципальных автобусах — 16 сомов;

в троллейбусах — 14 сомов;

в автобусах частных фирм-перевозчиков — 26,5 сома;

вечерний тариф — 32 сома.

Максат Нусувалиев подчеркнул, что расчеты не прошли анализ регулятивного воздействия в Минэкономе, соответственно, не могут быть внесены на рассмотрение Бишкекского городского кенеша.

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«Это просто экономические расчеты. Не факт, что тарифы окажутся именно такими. Могут быть и меньше», — отметил он.

Напомним, мэрия Бишкека вернулась к вопросу о повышении тарифа на проезд. Последний раз тариф в столице повышали меньше года назад. С 1 ноября 2021-го проезд в троллейбусах и автобусах вне зависимости от формы собственности стоит 11 сомов, в маршрутных такси — 15 сомов. Для пенсионеров предусмотрена льгота — им предоставляется право на бесплатный проезд в муниципальном транспорте, в частном с 8.00 до 21.00 они оплачивают 8 сомов.



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