У наших детей скудная речь. О вреде смартфонов рассказала логопед

В Кыргызстане с каждым годом увеличивается число детей с полиморфным нарушением произношения звуков.

Об этом журналистам сообщила логопед Республиканского центра психиатрии и наркологии Яна Мансурова.

По ее словам, очень много детей проводит время за телефонами и компьютерами.

«Это накладывает определенный отпечаток на их развитие. Живая речь заменяется на неживую, а ребенок плохо ее воспринимает. При этом родители не уделяют достаточно времени живому общению с детьми, не рассказывают им сказок на ночь, в основном дают телефон для просмотра мультфильмов. В результате многие ребята не могут составить связный рассказ по картинке, речь у них обедненная», — сказала Яна Мансурова.

Она посоветовала родителям ограничить время, которое несовершеннолетние проводят за гаджетами. «Полчаса в день достаточно. Есть дети, которые уже зависимы от смартфонов, устраивают истерики при запрете», — отметила специалист.



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