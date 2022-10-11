Начался рост заболеваемости ОРВИ, в больницах вводят запрет на посещение больных

В Чуйской области начался рост заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями (ОРВИ).

Об этом сообщил департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По его данным, за сороковую неделю 2022 года (с 3 по 9 октября) по Чуйской области зарегистрировано 1 тысяча 2 случая ОРВИ, превышение на 5,9 процента.

В ДГСЭН 24.kg уточнили, что ограничений на проведение массово-развлекательных мероприятий пока нет. Действует только запрет на посещение пациентов в стационарах.



«Случаи заболевания ОРВИ могут быть спровоцированы неустойчивой погодой, что приводит к снижению защитных сил организма и росту заболеваемости. Взрослые, заболевшие острыми респираторными вирусными инфекциями, чаще переносят недуг на ногах и при несоблюдении санитарно-гигиенических мер заражают своих детей и членов семьи», — отметили медики.

Департамент проводит еженедельный мониторинг заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Ситуацию по остальным регионам республики специалисты пообещали предоставить позже.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/247689/