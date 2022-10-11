Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел совещание в Государственной налоговой службе.
Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.
На совещании Жапаров отметил, что запланированный план по сбору налогов должен быть выполнен в полном объеме, говорится в сообщении.
"Пока мы полностью не перейдем на электронные счета-фактуры, учет движения товаров будет сложно проследить. Такие проекты, как единая карта уплаты налогов, "Кабинет налогоплательщика", следует доработать и запустить в полном объеме", - отметил глава кабмина.
Не забывайте про контрабанду: единственный выход выполнить план без особых усилий - это полностью остановить контрабанду.
В свою очередь председатель ГНС Алтынбек Абдувапов отметил, что за 9 месяцев текущего года собрано 148 млрд 125 млн сомов налогов и страховых взносов - на 44,3 млрд больше показателя прошлого года.
Он добавил, что собрано 111 млрд 755,4 млн сомов налогов и платежей. Установленный план перевыполнен на 236,8 млн сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года налогов собрано больше на 35 млрд 906,6 млн сомов. Темп роста составил 147,3%.
По итогам совещания Жапаров дал ряд поручений, отметив что в 2023 году консолидированный бюджет планируется утвердить в размере 500 млрд сомов.
URL: https://kaktus.media/468689
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!