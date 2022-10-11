Акылбек Жапаров подсказал налоговикам, как выполнить план "без особых усилий"

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел совещание в Государственной налоговой службе.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

На совещании Жапаров отметил, что запланированный план по сбору налогов должен быть выполнен в полном объеме, говорится в сообщении.

"Пока мы полностью не перейдем на электронные счета-фактуры, учет движения товаров будет сложно проследить. Такие проекты, как единая карта уплаты налогов, "Кабинет налогоплательщика", следует доработать и запустить в полном объеме", - отметил глава кабмина.

Не забывайте про контрабанду: единственный выход выполнить план без особых усилий - это полностью остановить контрабанду.

В свою очередь председатель ГНС Алтынбек Абдувапов отметил, что за 9 месяцев текущего года собрано 148 млрд 125 млн сомов налогов и страховых взносов - на 44,3 млрд больше показателя прошлого года.

Он добавил, что собрано 111 млрд 755,4 млн сомов налогов и платежей. Установленный план перевыполнен на 236,8 млн сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года налогов собрано больше на 35 млрд 906,6 млн сомов. Темп роста составил 147,3%.

По итогам совещания Жапаров дал ряд поручений, отметив что в 2023 году консолидированный бюджет планируется утвердить в размере 500 млрд сомов.



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