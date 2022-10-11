Эдиль Байсалов прокомментировал отмену учений ОДКБ: Кровь еще не остыла

Учения должны были пройти в КР на полигоне "Эдельвейс" в октябре.

Общественное мнение Кыргызстана не приветствовало бы участие армии в предстоящих учениях ОДКБ "Нерушимое братство - 2022" из-за недавнего конфликта с Таджикистаном, из-за этого учения пришлось отменить. Такое мнение высказал СМИ РФ заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов.

Ранее в пресс-службе Минобороны страны и ОДКБ сообщили об отмене военных учений ОДКБ "Нерушимое братство - 2022, не указав причины. Учения должны были пройти в КР на полигоне "Эдельвейс" в октябре.

"У нас абсолютно нерушимое членство в ОДКБ, у нас никаких проблем в отношении этой организации - с мандатом, с миссией, с уставом - никаких нет. Но, конечно же, в свете недавних событий не остыла кровь", - сказал Байсалов, уточнив, что речь идет о военных столкновениях с "таджикскими соседями".

"Ситуация сложилась таким образом, что общественное мнение Кыргызстана не будет приветствовать, чтобы те же самые элементы вооруженных частей наших таджикских соседей присутствовали на этих учениях", - добавил Байсалов.

"А без них (Таджикистана. - Прим. Kaktus.media) так не получается, что, "вот, вы не приезжайте, а казахи, русские и белорусы - вы приедете". Такого не бывает, поэтому пришлось отменить участие, и есть абсолютное понимание во всех столицах ОДКБ. Тем не менее мы обеспокоены тем, что это неправильно интерпретируется, и спекуляции совсем безответственны по этому поводу", - заключил он.

Байсалов добавил, что роль РФ в Центральной Азии, в кыргызско-таджикских отношениях как стратегического партнера обоих государств очень важна.



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