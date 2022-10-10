Экс-депутат и экс-министр обороны Исмаил Исаков поддержал проект соглашения по границе Кыргызстана и Узбекистана.
На заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции 10 октября он отметил, что из двух зол надо выбирать наименьшее.
По его словам, в Кыргызстане нет достаточного количества оружия и вооружения для защиты страны в случае возникновения конфликтов на границе.
"Некоторые могут сказать, что я перешел на другую сторону, но это не так. Я думаю о государстве", - сказал Исаков, добавив, что Андижанская область Узбекистана занимает третье место в мире по плотности населения.
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