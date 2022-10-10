Ранее судимый мужчина по чужим паспортам завладел тремя автомобилями

Тут же снял с машины датчик GPRS, чтобы ее труднее было найти, и продал.

Некто А.у.Ж., который уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности, в декабре 2021 года мошенническим путем завладел тремя автомобилями, причинив потерпевшим значительный материальный ущерб.

17 декабря он посетил компанию, занимающуюся предоставлением машин в аренду. Предъявил поддельный паспорт с чужими анкетными данными, от имени другого лица составил договор аренды и на три дня взял в пользованием автомашину стоимостью 1 186 500 сомов. Тут же снял с машины датчик GPRS, чтобы ее труднее было найти, и продал.

В тот же день договорился с бишкекчанином об аренде его автомобиля стоимостью 720 000 сосов. На сей раз он предъявил уже другой паспорт, но тоже поддельный. Дальше – схема та же: снял GPRS-датчик и кому-то машину продал.

26 декабря таким же образом арендовал на пять дней машину стоимостью 1 059 375 сомов – и больше владелец ее не увидел.

Свердловский районный суд по непонятным основаниям определил мошеннику слишком мягкое наказание с применением пробационного надзора. По представлению прокуратуры уголовное дело о мошенничестве рассмотрел Бишкекский городской суд, который приговорил А.у.Ж. к реальному наказанию – три с половиной года лишения свободы.





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