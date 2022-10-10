Руслан Казаков: Только закон может обуздать алчность арендодателей

В связи с мобилизацией в Российской Федерации отмечается большой наплыв молодых людей призывного возраста в Кыргызскую Республику.

На это, естественно, мгновенно среагировал и рынок недвижимости, спрос на которую резко и в разы повысился, особенно на аренду жилья", - сказал в интервью vb.kg заведующий отделом защиты прав потребителей и недобросовестной конкуренции Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики Руслан Казаков.

С одной стороны, реакция рынка вполне объяснима, повысился спрос, выросли цены. С другой, арендаторы поступают порой просто бесчеловечно, требуя от своих давних квартиросъемщиков платить за аренду жилья по нынешним ставкам. Если те отказываются, то безжалостно выгоняют семьи, студентов из квартир и домов. Насколько правомерны действия арендодателей, и как людям защитить свои права?

- К сожалению, большинство сделок по найму недвижимости, осуществляется в устном порядке без заключения договора. Владельцы недвижимости, пользуясь ситуацией, взвинтили аренду и при этом, если квартирант не может заплатить новую стоимость аренды, то владелец требует освободить арендуемое жилье.

В случае расторжения договора владельцем недвижимости по причинам, не указанным (оговоренным) сторонами, квартиросъемщик может обратиться в Службу антимонопольного регулирования с заявлением в письменной или устной форме, а также на наш сайт www.antimonopolia.kg. В заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес заявителя, копия договора, документы, подтверждающие факт оплаты аренды. В данной ситуации служба будет рассматривать обращение, согласно закону о защите прав потребителей.

А если нет письменного договора?

- В этом случае, даже если гипотетически доказать факт заключения договора еще возможно, то доказать, на каких условиях он был заключен, увы, нет. Поэтому потребителю придется оспаривать действия арендодателя в суде. Но сотрудники службы могут по желанию заявителя выступать в качестве третьей стороны.

Чтобы защитить себя от недобросовестных хозяев квартир и не оказаться на улице, квартиросъемщикам лучше подстраховаться и заключать письменный договор. Это предусматривает и ст. 609 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики. Документ поможет избежать массу неприятных моментов и выступит гарантом ваших прав. На вашей стороне будет закон, в частности, в стоимости оплаты аренды. Это обязательное условие в договоре найма квартиры. Из сложившейся практики оплата обычно производится ежемесячно, периодичность взноса может оговариваться по обоюдному согласию сторон.

Если в договоре не указано ничего про изменение стоимости аренды, то увеличить ее по своему желанию арендодатель не вправе. Гражданский кодекс это прямо запрещает.

В ст. 551 ГК, указано, что "размеры платы за пользование имуществом могут изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год. Законом могут быть предусмотрены иные минимальные сроки для пересмотра размера платы для отдельных видов имущественного найма, а также для найма отдельных видов имущества". В этой статье оговорено, что если законом не предусмотрено иное, то наниматель вправе потребовать соответственного уменьшения платы, если в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, условия пользования, предусмотренные договором, или состояние имущества существенно ухудшились.

Надо ли при заключении договора оговаривать в нем, в каком состоянии находятся жилье и имущество, оставленное его хозяином?

- Обязательно. При заключении договора составляется опись, что реально есть в квартире при сдаче и в каком состоянии это имущество находится. Она нужна, когда вам придется съезжать с арендованной квартиры. Это пресечет разговоры об оплате компенсации за мебель и технику, которыми вы якобы пользовались, а по факту вы никогда, может быть, их даже не видели. Или вам предоставили в пользование старую мебель, а при выезде утверждают, что она была новой.

И, конечно, надо требовать от арендодателя документы, подтверждающие оплату аренды. Если не будет документов, подтверждающих факт оплаты, арендатор может вновь потребовать произвести оплату или выселить квартиросъемщика. Поэтому, когда вы отдаете деньги наличными или переводите их на карту, нужно брать подтверждение, что оплата за жилье и за конкретный месяц была произведена.



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