Нацбанк призвал банки списать кредиты пострадавшим в баткенских событиях

Национальный банк Кыргызстана призвал банки и финансовые организации списать кредиты погибшим и пострадавшим в баткенских событиях

Регулятор принял постановление, согласно которому коммерческим банкам, небанковским и специализированным финансово-кредитным организациям (ФКО) необходимо рассмотреть все поступающие обращения клиентов, пострадавших в результате вооруженного конфликта в Баткенской и Ошской областях, а также оказать поддержку погибшим, раненым, потерявшим бизнес или жилое недвижимое имущество, в том числе:

- по списанию кредитов;

- по реструктуризации кредитов;

- по предоставлению отсрочки;

- по погашению кредитов пострадавшим клиентам;

- по неначислению и невзиманию комиссионных и иных платежей, связанных с пересмотром условий кредитных договоров;

- по неначислению и невзиманию штрафных санкций, в том числе неустойки, за неисполнение или ненадлежащее исполнение пострадавшими клиентами обязательств, предусмотренных кредитными договорами;

- по принятию других мер по оказанию помощи пострадавшим клиентам в рамках предоставляемых услуг.

Постановление также предусматривает норму по смягчению условий классификации активов ФКО при реструктуризации кредитов пострадавших клиентов и требования к финансово-кредитным организациям и кредитным бюро в части предоставления информации.

Дополнительно отмечена необходимость ФКО в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования указанного постановления уведомить клиентов, пострадавших в результате баткенских событий, о данном документе.



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