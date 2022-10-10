Опять не подготовились. В Жогорку Кенеше раскритиковали членов кабмина

Сегодня на заседании парламентского комитета по социальной политике депутаты раскритиковали членов кабмина за то, что они приходят неподготовленными.

Нардеп Айбек Маткеримов отметил, что первый замминистра образования и науки Талантбек Бекташов не смог прочесть полторы страницы отчета.

«Зачем вы пришли сюда — для того, чтобы народ обманывать, или для того, чтобы сказать, что у вас нет ответа? Я бы на вашем месте постеснялся приходить. Что, в системе образования уже происходит такой бардак? Ваш отчет состоит из полутора страниц. Если вы их прочесть не можете, куда вы систему образования страны вгоните?» — возмутился Айбек Маткеримов.

Первый замминистра образования Талантбек Бекташов объяснил неподготовленность тем, что ему стало известно о заседании комитета лишь за полчаса до его начала. «Министр должен был сам прийти. Мне сказали о заседании за полчаса до его начала. Больше такого не повторится. Информация есть, но некоторые моменты нужно уточнить, чтобы не ошибиться», — сказал чиновник.

Аида Исатбек кызы возмутилась неполными ответами Минобразования и Минкультуры. По словам нардепа, она не получила ответ ни на один свой вопрос.

«Или вы так относитесь к нам потому, что вы отчитываетесь за 2021 год? Вы идете не на какое-то собрание, а на комитет целого Жогорку Кенеша. Вы должны это понимать. Или действительно можно просто говорить о том, что вы письменный ответ предоставите, и на этом можно выехать? Я считаю вопрос с повестки дня можно снять», — сказала Аида Исатбек кызы.

Отметим, депутаты рассматривают вопрос об исполнении республиканского бюджета за 2021 год.



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