Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
×

Внимание

Не удалось вызвать функцию mail.
           
Подробности
Общество
Просмотров: 23

Опять не подготовились. В Жогорку Кенеше раскритиковали членов кабмина

Сегодня на заседании парламентского комитета по социальной политике депутаты раскритиковали членов кабмина за то, что они приходят неподготовленными.

Нардеп Айбек Маткеримов отметил, что первый замминистра образования и науки Талантбек Бекташов не смог прочесть полторы страницы отчета.

«Зачем вы пришли сюда — для того, чтобы народ обманывать, или для того, чтобы сказать, что у вас нет ответа? Я бы на вашем месте постеснялся приходить. Что, в системе образования уже происходит такой бардак? Ваш отчет состоит из полутора страниц. Если вы их прочесть не можете, куда вы систему образования страны вгоните?» — возмутился Айбек Маткеримов.

Первый замминистра образования Талантбек Бекташов объяснил неподготовленность тем, что ему стало известно о заседании комитета лишь за полчаса до его начала. «Министр должен был сам прийти. Мне сказали о заседании за полчаса до его начала. Больше такого не повторится. Информация есть, но некоторые моменты нужно уточнить, чтобы не ошибиться», — сказал чиновник.

Аида Исатбек кызы возмутилась неполными ответами Минобразования и Минкультуры. По словам нардепа, она не получила ответ ни на один свой вопрос.

«Или вы так относитесь к нам потому, что вы отчитываетесь за 2021 год? Вы идете не на какое-то собрание, а на комитет целого Жогорку Кенеша. Вы должны это понимать. Или действительно можно просто говорить о том, что вы письменный ответ предоставите, и на этом можно выехать? Я считаю вопрос с повестки дня можно снять», — сказала Аида Исатбек кызы.

Отметим, депутаты рассматривают вопрос об исполнении республиканского бюджета за 2021 год.

     
Ссылка: https://24.kg/vlast/247598/ 

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить