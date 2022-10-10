На выезде из Казахстана в Кыргызстан пробка: комментарий Минфина РК

Возникновение многокилометровой пробки на границе с Кыргызстаном объяснили в комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана.
По данным пресс-службы ведомства, пробки в пункте пропуска «Карасу» больше нет, работа идет в штатном режиме. Временное скопление грузовых автомашин было связано с одновременным прибытием большого количества автомашин, следующих транзитом в Кыргызстан из России.
«С 22 сентября на казахско-российской границе увеличился поток граждан РФ, которых пропускали в первую очередь. Въезд грузового автотранспорта из России на территорию Казахстана был временно ограничен погранслужбой РФ. После снижения потока российских граждан грузовые автомашины были одномоментно пропущены со стороны РФ в направлении РК и КР. По этой причине наблюдалось одновременное прибытие грузовых автомашин на посту «Карасу». В настоящее время Погранслужба Казахстана и экспортный контроль комитета госдоходов работают в штатном режиме», — отметила пресс-служба.
8 октября, как сообщали очевидцы, в пункте пропуска «Карасу» образовалась пробка из грузовиков в 8 километров.
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