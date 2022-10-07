Благодаря РКФР в Баткенской области появится крупный завод по производству газобетона

Бишкек, "Саясат.kg". Мощность завода составит 160 тысяч кубических метров в год.
Российско-Кыргызский Фонд развития профинансирует строительство первого в КР завода по производству автоклавного газобетона.
Церемония закладки капсулы под строительство прошла сегодня в селе Халмион Баткенской области. Мощность завода составит 160 тысяч кубических метров в год.
Благодаря данному проекту будут созданы новые рабочие места, и зарплата сотрудников составит не менее 40 тысяч сомов в месяц. Это уменьшит отток трудоспособного населения за рубеж в поисках работы. Инфраструктура региона улучшится, а поступления в бюджет возрастут. Новые здания и сооружения будут возводиться из экологически чистого, прочного и теплостойкого материала. Компания, реализующая проект, будет направлять 5% прибыли на социальное развитие региона - модернизацию объектов здравоохранения, строительство детских домов и спортзалов и благоустройство территории.
«Это не просто очередной проект Фонда, а крупнейший инвестиционный проект в Баткенской области, - подчеркнул Председатель Правления РКФР Артем Новиков. - Сегодня мы закладываем основу для импортозамещения стройматериалов.»
Ранее РКФР поддержал и другие проекты по импортозамещению. В частности, строительство двух сахарных заводов, благодаря чему КР сейчас обеспечивает себя сахаром почти на 100%. Поддержан также крупный проект по производству мяса птицы. Фонд идет дальше и финансирует крупные проекты по импортозамещению современных строительных материалов. Более того – это экспортоориентированное производство.
«Этот проект должен стать для нас показательным с точки зрения работы в регионах КР. Для нас, как финансового института, честь финансировать такие проекты. И это лишь первые шаги, которые мы делаем по развитию районов и областей КР и созданию новых крупных производственных комплексов», - отметил Артем Новиков.
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