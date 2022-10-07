ГКНБ: Изъято в пользу государства бронированные автотранспортные средства членов ОПГ

Бишкек, "Саясат.kg". По результатам следственно-оперативных мероприятий изъяты 5 бронированных автомашин премиум класса...
ГКНБ КР в ходе расследования уголовных дел, зарегистрированных в ЕРП по признакам преступления, предусмотренных ст.261 ч.1 (Создание организованной группы или участие в нем) УК КР, были изъяты в пользу государства автотранспортные средства отдельных активных членов ОПГ К.А.
Так, по результатам следственно-оперативных мероприятий изъяты 5 бронированных автомашин премиум класса, общая стоимость которых, составляет порядка более 33 миллионов сомов.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, имеющих причастность к легализации денежно-материальных средств добытых преступным путем членов ОПГ, а также поиски источников финансированию их противоправной деятельности.
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