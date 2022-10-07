В Бишкеке директор жилищного кооператива подозревается в мошенничестве

В Бишкеке задержаны подозреваемые в мошенничестве, сообщили 7 октября в пресс-службе УВД Октябрьского района.

5 октября житель столицы обратился с заявлением на директора одного из жилищных кооперативов. По его словам, 17 ноября 2021 года он дал 175 тыс. сомов, поверив, что тот поможет с финансированием в приобретении недвижимого имущества.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП по ст.209 («Мошенничество») УК КР.

Оперативники Октябрьского РУВД задержали подозреваемого А.А., 2000 года рождения. Его водворили в ИВС. В рамках следствия устанавливается причастность задержанного к другим преступлениям. В связи с чем правоохранительные органы просят всех, кто пострадал от действий подозреваемого или владеет какой-либо информацией, сообщить по следующим номерам телефонов: 0 (553) 799-999, 0 (706) 001-551, 0 (500) 606-666 или 102.

АКИпресс