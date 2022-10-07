Глава кабмина о новых школах: Наши дети будут связывать эти времена с Садыром Жапаровым

Жапаров отметил, что в новом трехэтажном здании школы, рассчитанном на 500 мест, есть спортивный зал, спортплощадка и необходимые помещения.

"В этом году в Бишкеке за пять месяцев было построено 15 школ, а были времена, когда в столице вообще не строили новых школ", - заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на открытии дополнительного корпуса школы-гимназии №20 в Бишкеке. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

Жапаров отметил, что в новом трехэтажном здании школы, рассчитанном на 500 мест, есть спортивный зал, спортплощадка и необходимые помещения.

Строительные работы были начаты 30 апреля текущего года. На строительство объекта было направлено 347 млн сомов, на оборудование – 13,2 млн.

Глава кабмина также отметил, что в 2005 году в столице с учетом пригородов насчитывалось более 1,1 млн человек, а в 2016 году Нацстатком констатировал, что в самом городе проживает 1 млн человек. При этом одной из самых острых проблем стала нехватка и загруженность школ.

"В 1950-1959 годы в городе Фрунзе было построено 11 школ, это был период индустриализации, мы эти времена связывали с Исхаком Раззаковым. А в 1960-1969 годы была построена 31 школа, это времена Турдакуна Усубалиева. В 2022 году мы построили в Бишкеке 15 школ и один детский сад в течение 5 месяцев. Думаю, когда-нибудь наши дети будут связывать эти времена уже с Садыром Жапаровым. Мы помним времена, когда в Бишкеке не было построено ни одной школы, например, в 2011, 2013, 2014, 2016, 2019 и 2020 годах", - сказал глава кабмина.



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