14-летняя родила после серии изнасилований. Прекращение дела признали необоснованным

Об этом сообщили в организации.



Джалал-Абадский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов правозащитной организации "Справедливость" по делу об изнасиловании несовершеннолетней девочки, признав необоснованным постановление следователя о прекращении досудебного производства. Об этом сообщили в организации.



Судебный процесс состоялся 5 октября 2022 года. Ранее следственный судья Сузакского районного суда отказал в удовлетворении жалобы адвокатов в связи с истечением срока ее подачи.

Областной суд возвратил дело в следственный отдел ОВД Сузакского района для устранения допущенных нарушений. Однако адвокаты "Справедливости", удовлетворенные решением областного суда, намерены подать отвод следственному отделу ОВД Сузакского района, сомневаясь в его беспристрастности. Они хотят добиться передачи дела в следственный отдел УВД по Джалал-Абадской области.

Напомним, ранее джалал-абадская правозащитная организация "Справедливость" рассказала о том, что парня обвиняют в неоднократном изнасиловании 14-летней. По данным юристов, чтобы избежать наказания, он обещал на ней жениться, но, улучив момент, сбежал за границу. 11 октября 2021 года жительница Сузакского района - несовершеннолетняя Р. С. родила сына.



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