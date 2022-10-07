Стало меньше. Школьные учителя рассказали о сентябрьской зарплате

По их словам, сейчас учителя ограничены в часах плюс им не доплачивают за второе классное руководство.



Зарплата школьных учителей в Кыргызстане из-за сокращения количества часов стала меньше, чем была сразу после повышения весной 2022 года. Об этом 24.kg сообщили педагоги.

По их словам, сейчас учителя ограничены в часах плюс им не доплачивают за второе классное руководство.

«Те, у кого количество часов осталось таким же, как и в прошлом учебном году, разницы в зарплате не почувствовали. Однако, у кого в прошлом году, допустим, было 32 часа, а сейчас 24, изменения в деньгах очень ощутимые. Разница в несколько тысяч сомов, в зависимости от стажа. Зарплата у учителей кыргызского языка чуть лучше за счет 15-процентной доплаты, у учителей английского — за счет проверки тетрадей», — рассказали в одной из школ.

В другой общеобразовательной организации отметили, что педагогам заплатили так, как и обещали: «То есть по окладу. Но в целом зарплата все равно хорошая».

Пользователи соцсетей также обсуждают сентябрьскую зарплату.

Напомним, что зарплату работникам образования повысили с 1 апреля этого года. Тогда некоторым педагогам начислили более 50 тысяч сомов. Но специалисты опасались, что с нового учебного года максимально разрешенная нагрузка уменьшится, а соответственно, и доход. Чиновники неоднократно заявляли, что такого не произойдет.

В сентябре в Минобразования сообщали, что максимальная заработная плата учителей составляет 35 тысяч сомов, а минимальная — 20 тысяч. В зависимости от стажа, достижений на олимпиадах и в других образовательных направлениях есть доплаты. В итоге педагоги получают до 50 тысяч сомов, заявляли чиновники.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/247398/