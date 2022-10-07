Две женщины пытались завезти в КР ювелирные изделия, спрятанные в подошвах

Об этом сообщает пресс-служба Таможенной службы КР.
Сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил "Юго-Западной таможни" совместно с сотрудниками 6-го отдела ГУ ГКНБ в аэропорту города Ош в процессе таможенного оформления рейса по маршруту "Стамбул-Ош" были выявлены и изъяты незадекларированные в таможенном отношении "изделия из желтого металла". Об этом сообщает пресс-служба Таможенной службы КР.
По данным пресс-службы, две гражданки РУз "К.М." и "Т.Г.Ш." пытались ввезти ювелирные изделия путем сокрытия в специально вырезанных углублениях подошвы обуви на таможенную территорию ЕАЭС КР.
"Так, гражданки "Т.Г.Ш." и "К.М." пытались ввезти без каких-либо грузо-сопроводительных документов в таможенном отношении изделия из желтого металла (золото согласно бирке 585 пробы):
-цепочки – 179 шт.;
-браслеты -52 шт.;
Общий вес задержанного товара составил 2.406 грамм (нетто), среднерыночная стоимость 7 699 200 сомов.
Факты зарегистрированы в ЖУИ АИС ЕРП Юго-Западной таможни, материалы задержания направлены по подследственности в прокуратуру Ошской области для рассмотрения и принятия решения в соответствии с законодательством КР".
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