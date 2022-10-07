Дефицит электроэнергии в Кыргызстане ежегодно будет расти на 200 млн кВт.ч, - Минэнерго

Недостающие 2,8-3 млрд, будут импортироваться.
Дефицит электроэнергии в Кыргызстане ежегодно будет расти на 200 млн кВт.ч. Такой прогноз 6 октября озвучил министр энергетики Таалайбек Ибраев 6 октября на заседании парламента.
Министр сообщил, что в этом году при внутреннем производстве в 13 млрд кВт.ч, потребление достигнет 16,2. Недостающие 2,8-3 млрд, будут импортироваться. Ввиду этого, как объяснил министр, необходимо построить Камбар-Атинскую ГЭС-1 и увеличить генерацию электроэнергии.
«Если мы не будем ничего делать, то ежегодно дефицит будет увеличиваться более чем на 200 млн кВт.ч и мы будем вынуждены продолжать импортировать электроэнергию из соседних стран», - сказал он.
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