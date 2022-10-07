Прокуратура возбудила ещё 2 уголовных дела по незаконным постройкам в Бишкеке

Прокуратура Ленинского района города Бишкек провела проверку исполнения требований законодательства о градостроительстве.
Такую информацию сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Проверкой установлено, что ответственные лица Управления землепользования и строительства мэрии Бишкека злоупотребляя служебным положением, в нарушение требований Положения «О порядке выдачи разрешительных документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и порядке приемки в эксплуатацию завершенных строительством объектов в Кыргызской Республике», выдали гр. М.Б. подтверждения о принятии уведомлений о соответствии, завершенного строительством, 3-х и 2-х этажных жилых домов с мансардой в жилом массиве «Ынтымак» требованиям технических регламентов и иным нормативным правовым актам.
Однако, согласно данным ГУАСК г.Бишкек данные объекты не были включены в реестр строящихся объектов, соответственно не был осуществлен государственный архитектурный надзор за ходом строительства данных объектов.
В дальнейшем, собственником данного объекта произведены перепланировки с перепрофилированием под многоквартирные жилые дома.
Таким образом, в результате неправомерных действий ответственных лиц Управления землепользования и строительства мэрии г.Бишкек, в настоящее время построены многоквартирные жилые дома без осуществления государственного архитектурного надзора и оценки соответствия вводимого в эксплуатацию объекта.
Тем самым, нарушены общественные и государственные интересы в области градостроительной деятельности, обеспечивающие нормативные требования граждан на благоприятные условия проживания.
По результатам проверки в отношении ответственных лиц Управления землепользования и строительства мэрии столицы возбуждены 2 уголовных дела по статье 337 (Злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
Tazabek
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