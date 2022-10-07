Бишкекчанина судили за подкуп избирателей. Оправдали

Это – версия следствия. Которая в корне не совпадает с версией самого обвиняемого.

В октябре 2021 года, в период подготовки к проведению выборов в Жогорку Кенеш, некто Нурбек Б. заключил договор на оказание агитационных услуг с одной из политических партий. По договору он был назначен ответственным за избирательный участок в Первомайском избирательном округе и должен был вести среди населения агитационную работу, призывая голосовать за двух кандидатов от партии и за партию в целом.

Вскоре Б. был уличен в том, что якобы обратился к председателю одного из ТСЖ с просьбой провести предвыборную агитационную работу среди своих знакомых и жильцов дома № 145 по ул. Исанова. В качестве вознаграждения он якобы заплатил председателю ТСЖ 43 тысячи сомов, которые та должна была использовать для подкупа избирателей (кое-что, естественно, оставив себе).

Это – версия следствия. Которая в корне не совпадает с версией самого обвиняемого.

По показаниям Б., он давно интересуется политической деятельностью. Осенью прошлого года, перед выборами в ЖК, изучал программы кандидатов в депутаты. Среди них две ему понравились. И он решил агитировать за них народ по своей личной инициативе. Никаких договоров ни с кем не заключал, никаких денег за работу ему не обещали, он всего лишь проявлял свою гражданскую сознательность и выражал гражданскую позицию.

К председателю ТСЖ, по его словам, он действительно обращался с просьбой помочь в агитационной деятельности. Поговорил с ней и выяснил, что с одним из этих двоих кандидатов у нее, мягко говоря, нехорошие отношения. Б. понял, что просить ее о помощи не стоит. Но женщина после этого разговора вдруг сама начала звонить, расспрашивать, уточнять детали и намеревалась подготовить список голосующих. И даже пошла в штаб партии и оставила там этот список, сказав, что может помочь в агитации и пропаганде.

Б. вроде бы не хотел с ней работать. Игнорировал ее звонки, пока она не сказала ему, что так не пойдет. Что в таком случае она займется антиагитацией. Будет призывать всех ни в коем случае не голосовать за эту партию и за этих кандидатов.

25 или 26 ноября до обеда Б., по его словам, еще раз встретился с ней, все объяснил, извинился и уехал. Никаких денег не передавал... Но тем же вечером был задержан сотрудниками милиции.

Из показаний свидетеля – председателя ТСЖ:

- В середине ноября 2021 года Нурбек позвонил и попросил подойти в штаб. На следующий день, я пришла, встретилась с ним, и он сказал, что надо поработать на такую-то партию. Предлагал деньги – лично мне по тысяче сомов за каждый голос. Я сначала отказалась, узнав, что среди кандидатов есть один, с которым у меня был конфликт. Но Нурбек звонил, просил, после чего она согласилась работать с ним, и помочь в агитации. Должна была собрать 23 голоса. Он сначала принес 5000 сомов, как аванс, потом отдал еще 41 000 сомов.

Никаких договоров мы не заключали, факт передачи денег доказать не могу. После их получения я пошла домой, около дома меня ждали две машины. Меня остановили, заадержали, провели видеосъемку, я добровольно выдала деньги и написала заявление на Нурбека.

Первомайский районный суд (а потом и Бишкекский городской) решили, что подкуп избирателей не доказан. Не установлено происхождение денег, которые председатель ТСЖ добровольно выдала милиции, нет сведений о конкретных избирателях, которые якобя были подкуплены...

Агитатор Нурбек Б. Судами оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления.





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