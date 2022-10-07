В Минсельхозе предлагают перенести пункты ветеринарного контроля

Министерство сельского хозяйства Кыргызстана предлагает проект постановления о мерах по упорядочению работы пунктов пропуска через границу.
В документе уточняется, что речь о недопущении возникновения, ввоза и распространения на территории Кыргызстана возбудителей заразных болезней животных и людей.
Инциденты с ввозом возникают из-за отсутствия комплексного контроля на внутренних ветеринарно-контрольных постах (ВКПП) «Чычкан» и «Красный мост» во взаимодействии служб.
Согласно требованиям Закона «О ветеринарии», транспортировку и реализацию животных и продуктов животного происхождения должны разрешать, если есть ветеринарные сопроводительные документы.
Однако владельцы животных и занимающиеся транспортировкой и реализацией животноводческой продукции не соблюдают нормы. Поэтому Минсельхоз предлагает изменить дислокацию ветеринарных контрольных пунктов «Красный мост» и перенести внутренние посты МВД и ветеринарный пост «Чычкан» на пост «Рязан-Сай».
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