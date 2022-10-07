В одном из лицеев города Кара-Куля студентам незаконно выдали дипломы

В одном из лицеев города Кара-Куля Джалал-Абадской области студентам незаконно выдали дипломы об очном образовании.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«При приеме абитуриентов на 2021-2022 учебный год приказом директора двое студентов дневного отделения одного из университетов города Бишкека зачислены студентами дневного отделения лицея со сроком обучения 10 месяцев.

Сотрудники учебного заведения вносили заведомо ложные сведения в официальные документы, о посещении занятий студентами, ставили им оценки в журнале группы и отметки об успешном прохождении практических занятий», — говорится в сообщении.

Прокуратурой города Кара-Куля возбуждено уголовное дело по статье 346 (служебный подлог)УК КР. Расследование продолжается.



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