Омурбек Бекжигит уулу стал победителем Кубка мира по боксу среди вузов

Об этом сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта.

Омурбек Бекжигит уулу, член национальной сборной по боксу, занял первое место на чемпионате мира среди вузов, проходящем в турецком городе Самсуне. Об этом сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, спортсмен выступал в весовой категории 80 кг от имени Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта.



Также Бакыт Токтосунов завоевал "бронзу" в весовой категории 92 кг.





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