Начата разработка генпланов сел, пострадавших в ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе Баткенской области

Рабочая группа агентства разрабатывает генпланы сел Достук, Капчыгай и Ак-Сай Баткенского района.
С 4 октября 2022 года Государственный проектный институт градостроительства и архитектуры начал разработку генеральных планов приграничных населенных пунктов, пострадавших в ходе вооруженного конфликта на участке кыргызо-таджикской государственной границе Баткенской области.
Как пишет пресс-служба Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ, рабочая группа агентства разрабатывает генпланы сел Достук, Капчыгай и Ак-Сай Баткенского района.
В настоящее время произведено обследование проектируемых участков, определены объемы работ, проведены встречи с главами айылных округов, органами местного самоуправления и местным населением.
Также по сёлам Достук и Капчыгай определены ширины устанавливаемых линий градостроительного регулирования, новые территории для строительства жилых домов, а также школ и других социальных объектов первой необходимости.
АКИпресс
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