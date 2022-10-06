Если судья — коррупционер, то надо обращаться в правоохранительные органы, - глава Верховного суда

Голословно обвинять в коррупции нет стоит, надо сразу обращаться в правоохранительные органы

Если судья берет взятку, то надо обращаться в правоохранительные органы, сообщил 6 октября на встрече со СМИ председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков.

По словам журналиста, адвокаты заявляют, что у каждого судьи есть своя «ставка», чтобы вынести выгодное для определенной решение или постановления.

«Голословно обвинять в коррупции нет стоит, надо сразу обращаться в правоохранительные органы», - ответил на это Базарбеков.



АКИпресс