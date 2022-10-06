Нет политических дел, есть дела в отношении чиновников, - глава Верховного суда

Как сообщил его заместитель Нурлан Мусаев, несмотря на это, граждане хотят попасть в зал, где проходит процесс.



Нет политических дел, есть дела в отношении чиновников, сообщил 6 октября на встрече со СМИ председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков.

Так он ответил на вопрос журналиста, который уточнил об открытости процессов по политическим делам, чтобы их сторонники могли попасть на заседание.

По словам Базарбекова, все судебные заседания проходят в открытом режиме, когда есть секретные тома, то тогда закрывают.

Он напомнил, к примеру, чтобы желающие, которые не поместились в зале, могли посмотреть, что происходят на процессах в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева, в Первомайском районном суде Бишкека были установлены телевизоры с онлайн-трансляцией.

Как сообщил его заместитель Нурлан Мусаев, несмотря на это, граждане хотят попасть в зал, где проходит процесс.

АКИпресс