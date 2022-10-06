На КПП «Достук-автодорожный» на кыргызско-узбекской границе введены ограничения

По предварительной информации, КПП будет работать сегодня в ограниченном режиме до 14.00.
В связи с завершением капитального строительства и ремонтом в зданиях в пункте пропуска «Достук-автодорожный» на кыргызско-узбекской границе будут введены ограничения. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ.
По состоянию на 12.00 6 октября в пункте пропуска «Достук-автодорожный» наблюдаются увеличение пассажиропотока и скопление транспортных средств.
По предварительной информации, КПП будет работать сегодня в ограниченном режиме до 14.00.
Пограничная служба ГКНБ призывает граждан отнестись с пониманием к возникшей ситуации и планировать маршрут заранее.
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