На КПП «Достук-автодорожный» на кыргызско-узбекской границе введены ограничения

По предварительной информации, КПП будет работать сегодня в ограниченном режиме до 14.00.



В связи с завершением капитального строительства и ремонтом в зданиях в пункте пропуска «Достук-автодорожный» на кыргызско-узбекской границе будут введены ограничения. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ.

По состоянию на 12.00 6 октября в пункте пропуска «Достук-автодорожный» наблюдаются увеличение пассажиропотока и скопление транспортных средств.

По предварительной информации, КПП будет работать сегодня в ограниченном режиме до 14.00.

Пограничная служба ГКНБ призывает граждан отнестись с пониманием к возникшей ситуации и планировать маршрут заранее.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/247275/