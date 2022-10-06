В отношении ответственных сотрудников комбината "Макмалалтын" возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.
По ее данным, органами прокуратуры Джалал-Абадской области проведена проверка в филиале комбината "Макмалалтын" ОАО "Кыргызалтын".
В ходе проверки выявлена недостача товарно-материальных ценностей со стороны ответственных лиц филиала комбината "Макмалалтын" ОАО "Кыргызалтын" и филиала "Кыргызалтын-курулуш" ОАО "Кыргызалтын" на общую сумму 2 млн. 143 тыс. 686 сомов.
По данному факту прокуратурой Тогуз-Тороуского района возбуждено уголовное дело и проводится расследование.
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