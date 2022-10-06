В Бишкеке хотят убрать арендаторов из зданий больниц на прилегающие территории

В Бишкеке хотят перевести арендаторов из зданий больниц на их прилегающие территории.
Об этом говорится в проекте постановления БГК «Об утверждении Положения о порядке управления объектами движимого и недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности города Бишкек, и предоставления на них ограниченных вещных прав». Документ вынесен на общественное обсуждение.
Как отмечается в справке-обосновании, проект постановления разработан с учетом изменений в действующем законодательстве КР и для усовершенствования механизма эффективного использования объектов муниципальной собственности. В частности, в него включены новые виды правоотношений, необходимых для увеличения доходной части городского бюджета.
Предлагается прямой метод предоставления аренды на такие объекты, как малогабаритные рекламные конструкции, места торговли в парках площадью до двух квадратных метров, места на опорах под установку интернет-кабелей и оптоволоконной связи.
«Также предлагается механизм решения вопроса по рынкам, расположенным на муниципальной территории, которые до настоящего времени не оплачивают арендную плату в местный бюджет — заключение договора аренды с фактически работающими предпринимателями на территории действующих рынков», — говорится в справке-обосновании.
Еще одно новшество — предоставление права аренды на объекты облегченного типа медицинского назначения на территории организаций здравоохранения. В документе отмечается, что этот механизм направлен на высвобождение зданий больниц и сохранение арендаторов.
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