В Бишкеке наградили лучших учителей и воспитателей

В Бишкеке наградили победителей республиканских конкурсов «Лучший учитель года» и «Лучший воспитатель года».
Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.
По ее данным, первый заместитель министра Талантбек Бекташов поздравил работников образования с праздником и отметил, что в нашей стране всегда безгранично уважали педагогическое мастерство и мудрость.
«Для каждого из нас День учителя дает еще одну возможность выразить от всего сердца благодарность наставникам, которые помогли определиться с будущим и выбором жизненных целей, преподавшим самые важные уроки честности и человечности», — сказал он.
Победители конкурса «Лучший учитель года»:
I место — учитель математики кыргызско-турецкого лицея «Достук» Оша Нурсултан Акылбек уулу;
II место — учитель информатики школы-гимназии № 68 Бишкека Гулзат Мукамбетова;
III место — учитель химии школы-гимназии № 5 Джалал-Абада Максат Абилов.
Победители конкурса «Лучший воспитатель года»:
I место — воспитатель детсада «Күн нуру» № 39 Оша Гульназа Туленбаева;
II место — воспитатель детсада «Байчечекей» Манасского района Таласской области Мунара Эркинбек кызы;
III место — воспитатель детсада № 1 Алайского района Ошской области Арапаткан Туменова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/247170/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!