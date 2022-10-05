В Бишкеке наградили лучших учителей и воспитателей

В Бишкеке наградили победителей республиканских конкурсов «Лучший учитель года» и «Лучший воспитатель года».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, первый заместитель министра Талантбек Бекташов поздравил работников образования с праздником и отметил, что в нашей стране всегда безгранично уважали педагогическое мастерство и мудрость.

«Для каждого из нас День учителя дает еще одну возможность выразить от всего сердца благодарность наставникам, которые помогли определиться с будущим и выбором жизненных целей, преподавшим самые важные уроки честности и человечности», — сказал он.

Победители конкурса «Лучший учитель года»:

I место — учитель математики кыргызско-турецкого лицея «Достук» Оша Нурсултан Акылбек уулу;

II место — учитель информатики школы-гимназии № 68 Бишкека Гулзат Мукамбетова;

III место — учитель химии школы-гимназии № 5 Джалал-Абада Максат Абилов.

Победители конкурса «Лучший воспитатель года»:

I место — воспитатель детсада «Күн нуру» № 39 Оша Гульназа Туленбаева;

II место — воспитатель детсада «Байчечекей» Манасского района Таласской области Мунара Эркинбек кызы;

III место — воспитатель детсада № 1 Алайского района Ошской области Арапаткан Туменова.



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