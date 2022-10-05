Вторжение в Кыргызстан. Фрагменты тела погибшего отправлены на ДНК-экспертизу

Личность погибшего идентифицировать сразу не представилось возможным, так как повреждения тела составили более 90 процентов.



В ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных после вооруженных столкновений на кыргызско-таджикской границе в период с 14 по 17 сентября, были обнаружили фрагменты тела в бронежилете погибшего военнослужащего Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана. Об этом сообщило ведомство.

По его данным, личность погибшего идентифицировать сразу не представилось возможным, так как повреждения тела составили более 90 процентов.

Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что погибшим, возможно, является пропавший без вести лейтенант Дастан Анарбеков.

В связи с тем, что его родственники не согласились с заключением экспертизы, соответствующими следственными органами в целях подтверждения личности и установления родства с родственниками погибшего необходимые материалы подготовлены для отправки в лабораторию Казахстана для проведения генетической экспертизы — ДНК-теста.

Его результаты представят родителям погибшего и его близким родственникам.

Сообщаем, что поиски лейтенанта Дастана Анарбекова будут продолжены силами Пограничной службы ГКНБ КР до получения результатов генетической экспертизы.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.



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