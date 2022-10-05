Претендент на пост главы ЖК Шакиев рассказал о своем отношении к Бакиевым

Депутат Нурланбек Шакиев стал безальтернативным кандидатом на пост спикера Жогорку Кенеша.
Он заявил, что парламент — коллегиальный орган и он, как спикер, намерен работать в рамках закона и регламента.
Депутат Дастан Бекешев спросил кандидата о том, как он относится к свергнутому президенту Курманбеку Бакиеву и членам его семьи. Он объяснил, что в 2019 году телеканал NewTV, который принадлежал Шакиеву, поздравил Курманбека Бакиева с 70-летним юбилеем.
«Его (Курманбека Бакиева. — Прим. 24.kg) поздравляли, говорили ему теплые пожелания. Поэтому хочу спросить у вас мнение о Бакиевых», — сказал Дастан Бекешев.
Нурланбек Шакиев ответил, что он разделяет мнение народа обо всех экс-президентах страны.
«Я, как гражданин, разделяю мнение народа обо всех экс-президентах. Мое мнение сильно не отличается от мнения общественности. Бакиева это касается тоже. Конечно, я с народом», — сказал Нурланбек Шакиев.
Напомним, Нурланбек Шакиев был пресс-секретарем президента Курманбека Бакиева. В 2019 году телеканал NewTV показал документальный фильм о деятельности Курманбека Бакиева. Нурланбек Шакиев тогда возглавлял СМИ.
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