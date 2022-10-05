Нурланбек Шакиев избран спикером Жогорку Кенеша

По итогам голосования за Шакиева проголосовали 80 депутатов, 6 - против.

Нурланбек Шакиев избран спикером Жогорку Кенеша.

На заседании парламента 5 октября об этом сообщил председатель счетной комиссии Жанар Акаев.

По итогам голосования за Шакиева проголосовали 80 депутатов, 6 - против.



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