Депутат предлагает разрешить регистрацию праворульных машин

В Жогорку Кенеше снова предлагают разрешить ввоз и регистрацию автомобилей с правым расположением руля.

На заседании парламента 5 октября депутат Русланбек Жакышов сообщил, что к нему обращаются владельцы праворульных машин, которые не могут зарегистрировать свой транспорт.



"В последнее время в Кыргызстан завезли машины с правым рулем из Армении и Абхазии. По информации обращающихся, количество праворульных машин в стране может достигать 50 тыс. Они не могут оформить авто и просят в этом помочь. Если бы они зарегистрировали транспорт, в бюджет могли бы миллионы поступить. К тому же обновился бы автопарк, цены бы снизились", - сказал Жакышов.

Он предложил дать разрешение на праворульные машины и открыть сервисный центр по переносу руля с правой стороны налево.



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