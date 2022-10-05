Талант Мамытов хочет уйти с должности спикера Жогорку Кенеша

Спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов намерен покинуть должность и быть просто депутатом.

Об этом Kaktus.media сообщили несколько источников.

Предполагается, что новым спикером станет лидер фракции "Ата-Журт Кыргызстан" Нурланбек Шакиев.

Отметим, разговоры о том, что Мамытов покинет должность появились еще на прошлой неделе, но руководитель аппарата ЖК Бакытбек Мажитов отрицал это.



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