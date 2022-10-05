Должен ли отреагировать Садыр Жапаров на награждение Эмомали Рахмона

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил главу Таджикистана Эмомали Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
В указе отмечается, что награда вручается «за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между РФ и Республикой Таджикистан, а также обеспечение региональной стабильности и безопасности».
Депутат Дастан Бекешев в своем Telegram-канале отметил, что на фоне этого встал вопрос: отреагирует ли президент Садыр Жапаров?
«Можно, конечно, громко хлопнуть дверью. Но тогда у нас возникнут серьезные проблемы. У нас огромный поток товаров из России, там трудится большое число наших граждан. Вообще не реагировать — означает, что мы это все проглотили, нам это понравилось и над нами можно дальше издеваться таким образом. Очень непростая ситуация у президента, потому что он у нас занимается внешней политикой. Советы раздавать легко. Но персональная ответственность на президенте», — напомнил Дастан Бекешев.
Между тем сегодня стало известно, что число погибших в результате военной агрессии Таджикистана на кыргызско-таджикской границе увеличилось до 63.
Официальная Москва не осудила это вторжение, лишь МИД РФ призвал стороны к прекращению эскалации на границе.
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