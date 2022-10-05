Всемирному банку предложили вложиться в строительство Камбаратинской ГЭС-1

Строительство Камбар-Аты-1 станет примером интеграции, поскольку это совместный кыргызско-казахско-узбекский проект.



На сегодня двумя ключевыми проектами для Кыргызстана являются строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан и Камбаратинская ГЭС-1. Об этом сегодня на Бишкекском экономическом форуме сообщил первый заместитель председателя кабинета министров Адылбек Касымалиев.

По его словам, строительство железной дороги даст большой толчок и возможности для реализации многих других проектов. Строительство Камбар-Аты-1 станет примером интеграции, поскольку это совместный кыргызско-казахско-узбекский проект.

«Такие крупные проекты должны реализовываться в том числе за счет Всемирного банка. Мы знаем, что вы привыкли только слышать, но сейчас мы должны осознать важность проекта. Поэтому Кыргызстан официально приглашает Всемирный банк принять участие в осуществлении этих проектов», — сказал Адылбек Касымалиев.

Он также призвал ВБ принять участи в восстановлении Баткенской области после вторжения Таджикистана.



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