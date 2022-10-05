Всемирному банку предложили вложиться в строительство Камбаратинской ГЭС-1

Строительство Камбар-Аты-1 станет примером интеграции, поскольку это совместный кыргызско-казахско-узбекский проект.
На сегодня двумя ключевыми проектами для Кыргызстана являются строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан и Камбаратинская ГЭС-1. Об этом сегодня на Бишкекском экономическом форуме сообщил первый заместитель председателя кабинета министров Адылбек Касымалиев.
По его словам, строительство железной дороги даст большой толчок и возможности для реализации многих других проектов. Строительство Камбар-Аты-1 станет примером интеграции, поскольку это совместный кыргызско-казахско-узбекский проект.
«Такие крупные проекты должны реализовываться в том числе за счет Всемирного банка. Мы знаем, что вы привыкли только слышать, но сейчас мы должны осознать важность проекта. Поэтому Кыргызстан официально приглашает Всемирный банк принять участие в осуществлении этих проектов», — сказал Адылбек Касымалиев.
Он также призвал ВБ принять участи в восстановлении Баткенской области после вторжения Таджикистана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247136/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!