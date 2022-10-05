Жители Лейлекского района просят встречи с президентом

По ее словам, ранее молодежь сельской управы написала обращение к президенту.

Жители сельской управы Жаны-Жер Лейлекского района просят встречи с президентом. Об этом на заседании парламента заявила депутат Камила Талиева.

По ее словам, ранее молодежь сельской управы написала обращение к президенту.

«Люди указали, что 70 процентов населения покинули село. В школах учатся по пять-шесть человек в классе. В селе Арка остались одни мужчины, все разъехались. Мы выделили 3 миллиарда сомов на строительство жилья. Но что, если люди уедут? Жители региона просят встречи с президентом, они хотят, чтобы он ответил на их вопросы», — сказала Камила Талиева.



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