USAID выделяет более 8 млн сомов для оказания помощи перемещенным семьям в Баткенской области

Бишкек, "Саясат.kg". Они предназначены на поддержание неотложных гуманитарных потребностей лиц, пострадавших в результате столкновений на границе.
Эти средства выделенные Агентством США по международному развитию (USAID) в качестве гуманитарной помощи ($100,000) будут переданы около 400 перемещенным семьям в Баткенской области. Они предназначены на поддержание неотложных гуманитарных потребностей лиц, пострадавших в результате столкновений на границе.
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца будет распределять эту многоцелевую денежную помощь для оказания немедленной помощи пострадавшим.
«Это помощь от американского народа народу Кыргызской Республики. Мы вносим свой вклад в международные гуманитарные усилия, которые помогают облегчить трудности, с которыми сталкиваются сотни семей в Баткене», — сказала Соната Коултер, временный поверенный в делах посольства США в Бишкеке.
Ранее, USAID предоставил 1000 гигиенических наборов через ЮНИСЕФ и Национальное общество Красного Полумесяца Кыргызстана. Наборы помогли удовлетворить потребности 5 тыс. человек, в том числе 2 тыс. детей в Баткенской области.
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