Посольство КР в РФ помогло получить мигрантам более 7 миллионов рублей зарплаты

Посольство КР в РФ помогло получить кыргызстанским мигрантам более 7 миллионов рублей зарплаты.
Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.
Посольство представило отчет за сентябрь. Как отмечается, за это время дипломаты около 70 раз выезжали на места происшествий с участием граждан КР, встречались с руководством компетентных органов РФ с целью упрощения порядка пребывания кыргызстанцев в России, организовывали выездное консульское обслуживание сограждан, пребывающих в Калининградской области и Краснодарском крае.
При содействии посольства удовлетворены ходатайства в истребовании заработной платы в 7 миллионов 757 тысяч 150 рублей, репатриировано тело 21 умершего на территории России гражданина КР, отменены судебные постановления об административном выдворении за пределы РФ в отношении двух сограждан, освобождены из-под стражи 19 кыргызстанцев, большинство из которых задержаны правоохранительными органами за нарушения ими миграционного законодательства.
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