У "Электрических станций" новый директор

В ОАО "Электрические станции" назначен новый генеральный директор - Айбек Байсулдаевич Айдаралиев.

Об этом Kaktus.media рассказали в компании.

На этом посту он сменил Талайбека Байгазиева, который стал председателем Национального энергохолдинга Кыргызстана.

У "Электрических станций" новый директор

Справка

Айдаралиев родился в 1974 году, имеет высшее образование, которое получил в Джалал-Абадском государственном университете им. Б.Осмонова.

Трудовая деятельность:

2000-2008 гг. - ОАО "Северэлектро", инспектор, начальник участка, старший инспектор ЭнергоОМОН.

2008-2021 гг. - ОАО "НЭС Кыргызстана", ЧуПВЭС, начальник КДО, начальник ПТС, заместитель главного инженера.

2022 г. - первый заместитель генерального директора ОАО "Электрические станции".

2022 г. - заместитель директора по капитальному строительству и общим вопросам ОшПЭС ОАО "НЭСК".

ОАО "Электрические станции" – крупнейшая генерирующая компания, вырабатывает 98% всей электроэнергии Кыргызстана. В состав компании входят 7 ГЭС и 2 ТЭЦ, а также "Бишкектеплосеть".



URL: https://kaktus.media/468339