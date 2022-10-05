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ГКНБ КР: Задержан гражданин КР при попытке сбыта наркотического вещества весом более 2 кг

Бишкек, "Саясат. kg". Задержанный Ж.С.А. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики.

ГКНБ КР в ходе расследования и проведения комплекса следственно - оперативных мероприятий в рамках досудебного производства по статье 282 УК КР (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта), при попытке сбыта наркотического вещества весом более 2 кг, задержан уроженец Ошской области Ж.С.А., 1961 г.р.

Задержанный Ж.С.А. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление других причастных лиц.

           

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