Вторжение в Кыргызстан. Глава МИД КР встретился с генсеком ОДКБ

Глава МИД Жээнбек Кулубаев принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи обсуждены вопросы региональной безопасности, совершенствования деятельности ОДКБ с учетом современных вызовов и угроз, а также ход подготовки к предстоящим совместному заседанию Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности и очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Касаясь ситуации в регионе, Жээнбек Кулубаев проинформировал собеседника о ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе. Отметил, что противоправные действия таджикской стороны являются агрессивной и дестабилизирующей акцией, идущей вразрез с двусторонними и многосторонними договоренностями между двумя странами.

Министр иностранных дел подчеркнул, что благодаря неизменной позиции Кыргызстана о необходимости разрешения всего спектра вопросов между двумя странами исключительно политико-дипломатическими средствами удалось достичь договоренностей, направленных на стабилизацию ситуации. И подчеркнул необходимость скорейшего запуска имеющихся механизмов ОДКБ для реализации договоренностей по стабилизации ситуации на кыргызско-таджикской границе, достигнутых на рабочей встрече министров иностранных дел государств — членов ОДКБ в городе Нью-Йорке.

Жээнбек Кулубаев заявил, что Кыргызстан заинтересован в результативном и взаимовыгодном сотрудничестве в рамках ОДКБ по всем направлениям с учетом интересов Кыргызстана. В заключение министр поблагодарил генерального секретаря организации за ответственную работу и пожелал дальнейших успехов.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 62. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.



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